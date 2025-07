Laerte Gomes e governador Marcos Rocha entregam Escola 13 de Maio com novas instalações em Ji-Paraná

Ji-Paraná viveu um momento histórico nesta semana com a entrega oficial das novas instalações da Escola de Ensino Fundamental 13 de Maio.

A unidade, que atende centenas de alunos da rede estadual, passou por uma ampla reforma, ampliação e reestruturação completa.

A obra é fruto de um investimento de quase R$ 5 milhões do Governo do Estado de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc). A modernização da escola atendeu a uma solicitação direta do deputado estadual Laerte Gomes (PSD), que em seu mandato tem dado atenção a pautas ligadas à educação pública, sobretudo nos municípios do interior.

A cerimônia de entrega, além do governador Coronel Marcos Rocha, contou também com a presença do prefeito Affonso Cândido, a deputada estadual Cláudia de Jesus (PT), demais autoridades locais, equipe pedagógica, pais e alunos.



“Essa é uma conquista de toda a comunidade de Ji-Paraná. Com união e trabalho, conseguimos transformar a realidade da educação em nosso estado. Além da reforma, também fizemos questão de solicitar a construção de uma quadra poliesportiva e a instalação de um parquinho infantil, e mais uma vez, o governador atendeu prontamente ao nosso pedido”, destacou Laerte Gomes.

A nova estrutura conta com salas climatizadas, acessibilidade para pessoas com deficiência, mobiliário novo e espaços pedagógicos mais adequados às necessidades atuais da educação. A quadra poliesportiva e o parquinho, que já estão em fase de execução, trarão ainda mais qualidade ao ensino e bem-estar dos estudantes.

O governador Marcos Rocha enfatizou o compromisso do Estado com a melhoria contínua da infraestrutura escolar em Rondônia. “A educação é a base do desenvolvimento. Investir em escolas é investir no futuro das nossas crianças e jovens. Estamos felizes em entregar uma escola como a 13 de Maio, pronta para acolher e transformar vidas”, afirmou o governador.