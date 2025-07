Arraial do Álvares de Azevedo é neste sábado em Vilhena

A população de Vilhena já está com um compromisso importante neste sábado, 12 de julho, no Arraial da escola Álvares de Azevedo, localizada no centro da cidade.

O evento começa a partir às 17h e promete ser um dos melhores já promovidos no município, atraindo alunos, professores e toda a comunidade em geral.

A organização do evento convida a todos para comparecerem trajados com o melhor estilo caipira, celebrando as tradições locais e fortalecendo os laços comunitários.

Além de diversão, o Arraial é uma oportunidade para reforçar o sentimento de união, promover a integração entre estudantes e envolver toda a população num dia repleto de cultura, música, comidas típicas e alegria. Não perca essa celebração que promete ser um momento especial para Vilhena!