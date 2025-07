Cabixi sedia 1ª Copa Nakayama de Karatê em comemoração aos 37 anos do município; veja fotos

No último domingo, 6 de julho, foi realizada a 1ª Copa Nakayama de Karatê, em celebração ao aniversário de 37 anos de emancipação do município de Cabixi. O evento reuniu atletas de Cabixi, Colorado do Oeste e Corumbiara, totalizando 325 atletas e 350 inscrições, o que resultou em arquibancadas lotadas por familiares e apoiadores no ginásio municipal.

A competição marcou a 2ª etapa do campeonato interno entre a sede e as filiais da Associação Nakayama de Karatê e se tornou histórica por ser a primeira competição oficial da modalidade realizada no município desde sua emancipação.

Estiveram presentes autoridades locais, o presidente da Federação de Karatê Interestilos de Rondônia (FEKIR), além de árbitros das cidades de Vilhena e Ji-Paraná. O sucesso da competição reflete o excelente trabalho desenvolvido pelos senseis Agnaldo e Rosângela, que têm promovido o karatê entre crianças e jovens da região com dedicação e comprometimento.

A inscrição para os atletas foi simbólica, mediante pagamento de uma pequena taxa e a doação de 1 kg de alimento não perecível. A ação foi realizada em parceria com a FEKIR e a Loja Maçônica Delta de Cabixi, e resultou na arrecadação de quase meia tonelada de alimentos, posteriormente destinada à APAE do município.

Os senseis Agnaldo e Rosângela agradeceram aos colaboradores do comércio local, patrocinadores de outras cidades e à população de Cabixi, que prestigiou e abrilhantou o evento com grande participação e apoio.