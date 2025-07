Cerejeiras: Deputado Luizinho Goebel solicita do Governo Marcos Rocha reforma estrutural e elétrica da Escola Floriano Peixoto

O deputado estadual Luizinho Goebel apresentou uma indicação ao Governo de Rondônia, com extensão à Secretaria de Estado da Educação (SEDUC), solicitando a realização de reforma estrutural, elétrica e pintura da Escola Estadual de Ensino Fundamental Floriano Peixoto, localizada no município de Cerejeiras.

O documento foi protocolado no dia 29 de maio de 2025, no plenário da Assembleia Legislativa, e destaca a necessidade urgente de melhorias na unidade escolar, que atende jovens da região e enfrenta sérios problemas em sua estrutura física.

Segundo o parlamentar, a escola se encontra em situação crítica, com sinais de desgaste visíveis em sua estrutura e na pintura externa e interna, o que compromete o ambiente escolar e pode afetar o bem-estar de alunos e profissionais. “A revitalização do espaço contribuirá para um ambiente mais seguro, acolhedor e propício ao aprendizado”, destacou Goebel.

A indicação também alerta para o estado da rede elétrica da escola, considerada antiga e inadequada. De acordo com informações repassadas pelas coordenações da unidade, há preocupação com riscos de incêndio, choques elétricos e outros acidentes, o que reforça a necessidade de modernização da parte elétrica.

Luizinho Goebel enfatiza que a reforma vai além da melhoria visual do prédio: trata-se de garantir a segurança dos alunos, professores e demais servidores, além de preservar o patrimônio público. A solicitação visa atender aos padrões de segurança exigidos para instituições de ensino, evitando colapsos estruturais e danos que possam representar perigo à comunidade escolar.

O deputado finaliza a indicação pedindo o apoio dos demais parlamentares e do Governo de Rondônia para que o pedido seja atendido e a escola receba as melhorias necessárias, beneficiando diretamente centenas de estudantes em Cerejeiras.