Coronel Chrisóstomo questiona diretor da PF sobre fraudes no INSS e envolvimento de sindicato ligado a irmão de Lula

Durante audiência pública, realizada na quarta-feira, 9, na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, o deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL-RO) cobrou explicações do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, sobre as investigações relacionadas a fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e o possível envolvimento do Sindicato Nacional dos Aposentados, presidido por Frei Chico, irmão do presidente Lula.

Coronel Chrisóstomo citou reportagens que apontam a ausência de investigações sobre o irmão do presidente e exigiu esclarecimentos. “O portal Brasília 247 disse que o irmão de Lula não é investigado na operação do INSS. Não sou eu que estou dizendo, está publicado. O que o senhor tem a dizer para o Brasil sobre isso?”, questionou.

Em resposta, o diretor-geral da PF afirmou que o irmão do presidente não está entre os alvos das investigações. “Essa entrevista à qual o senhor se refere se trata de um mal-entendido. A jornalista me perguntou se houve busca e apreensão na entidade citada, e eu disse que não. Também foi perguntado se o irmão do presidente está sendo investigado. Eu respondi que não e reafirmo”, explicou.

Ainda sobre o tema, Coronel Chrisóstomo questionou a declaração anterior de Rodrigues, que teria negado investigações contra o sindicato ligado ao irmão do presidente. O diretor esclareceu que participou de entrevista coletiva com ministros da Controladoria-Geral da União, da Previdência e da Justiça, na qual a entidade mencionada constava em lista pública de instituições investigadas. “Não há dúvida de que está sob investigação”, declarou.

O parlamentar também mencionou declaração do presidente Lula de que teria se reunido com a Polícia Federal para tratar das investigações sobre fraudes no INSS. Coronel Chrisóstomo questionou se houve algum tipo de interferência. O diretor da PF respondeu que a corporação tem total autonomia e independência para conduzir as investigações. “Temos absoluta autonomia para montar nosso time e conduzir toda a investigação sem interferência alguma do presidente”, afirmou.

Na audiência, o deputado também ressaltou que as fraudes no INSS não começaram no governo Bolsonaro, rebatendo argumentos de parlamentares governistas. “A esquerda está mentindo. O delegado-geral confirmou que a PF investiga desde antes de 2017. Portanto, essa bagunça não começou com Bolsonaro”, afirmou Coronel Chrisóstomo.

Ao final de sua fala, o parlamentar rondoniense prestou homenagem aos agentes da Polícia Federal que atuam em Guajará-Mirim (RO), na fronteira com a Bolívia. Ele reconheceu os desafios enfrentados na região e colocou seu mandato à disposição da corporação. “Parabéns aos guerreiros da Polícia Federal. Sempre estarei à disposição para destinar recursos à instituição”, declarou o deputado.