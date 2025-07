Deputada Cristiane Lopes recebe representantes do IFRO e reforça compromisso com educação de RO

A deputada federal Cristiane Lopes (União Brasil-RO) recebeu nesta terça-feira (8), comitiva do Instituto Federal de Rondônia (IFRO), liderada pelo reitor Moisés Rosa e composta por diretores, assessores e estudantes de diversas unidades do estado.

A visita teve como objetivo prestar contas das ações já realizadas com o apoio da parlamentar e reforçar a parceria em prol da educação pública de qualidade em Rondônia.

“A presença de todos aqui é motivo de alegria e também de compromisso e quero garantir a vocês que vamos continuar lutando pela qualidade desses recursos. O que está sendo feito por meio do IFRO é grande demais para não ser cuidado com zelo”, destacou a deputada.

O reitor Moisés Rosa apresentou um relatório parcial das ações desenvolvidas com os recursos destinados por Cristiane Lopes e agradeceu o empenho da parlamentar. “Viemos aqui agradecer e mostrar que os projetos já começaram. Muitos deles não podem parar, por isso precisamos da continuidade do apoio da deputada, inclusive na distribuição dos recursos entre os campus”.

Representando os estudantes, Eduarda Gabriely Alves Sued, presidente do grêmio estudantil do Campus Calama, fez um apelo por melhores condições de infraestrutura. “Temos campus que não possuem nem refeitório ou cantina. Muitos alunos ficam o dia inteiro na escola sem acesso a uma alimentação adequada, e isso impacta diretamente o aprendizado. Contamos com o apoio da deputada para mudar essa realidade”, disse a jovem.

Cristiane Lopes reafirmou seu compromisso com a educação técnica e superior em Rondônia, e garantiu que continuará destinando recursos para as famílias atípicas, para os projetos voltados na área social, para agricultura familiar, ao agronegócio, pesquisas, para infraestrutura e defendendo pautas que promovam acesso, estrutura e dignidade a todos que são atendidos por esses recursos.