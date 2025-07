Força Tática desarticula ponto de tráfico e apreende drogas, munições e dinheiro em Cerejeiras

Na tarde de quarta-feira, 9, a guarnição da Força Tática da Polícia Militar de Cerejeiras realizou uma ação que resultou na apreensão de entorpecentes, munições e diversos materiais ligados ao tráfico de drogas.

A ocorrência se deu em uma residência localizada na Rua Porto Velho, esquina com a Rua Jô Sato, local que vinha sendo monitorado devido ao intenso fluxo de usuários de drogas nas últimas semanas.

A equipe policial, visualizou um homem identificado por J., conhecido no meio policial por ser usuário de substâncias entorpecentes, saindo da residência suspeita.

Ao ser dada ordem de parada, os militares observaram o momento em que ele descartou um objeto no chão. Na abordagem, nada foi encontrado com J., porém o objeto deixado por ele continha três pedras de substância análoga à pasta base de cocaína, com peso total de 0,74 gramas.

Diante da situação, e com a presença de outras pessoas no local, foi solicitado apoio de outra guarnição. Durante buscas pessoais, foram localizadas porções de substância semelhante à maconha com dois homens: M., que portava 6,26 gramas, e G., com 0,49 gramas. Com os demais abordados nada de ilícito foi encontrado.

Questionado sobre quem seria o responsável pela residência, um homem identificado por L.T.S., se identificou como proprietário. Ele autorizou voluntariamente a entrada da equipe para buscas no interior do imóvel.

Durante a varredura, os policiais encontraram dentro de um guarda-roupas uma bolsa com um recipiente contendo 10,78 gramas de substância análoga à maconha, além de um caderno com anotações relacionadas ao tráfico, uma folha avulsa com dados semelhantes, diversos recortes de sacolas plásticas e dois rolos de plástico filme, materiais comumente utilizados para embalar entorpecentes.

L., assumiu ser o dono de todos os materiais. A busca prosseguiu e, no armário da cozinha, foi localizado outro recipiente com mais 2 gramas da mesma substância. Já no quintal, sobre uma mureta, os policiais encontraram um invólucro branco com 6,41 gramas de maconha e um frasco plástico contendo duas pedras de pasta base de cocaína, totalizando 0,27 gramas, similares às que estavam em posse de J. Também foram apreendidas três munições intactas de calibre .22, marca CBC.

Além dos entorpecentes e munições, os policiais encontraram e apreenderam um copo da marca Stanley com R$ 31,60 em dinheiro, um manual de balança de precisão, item comum no preparo de drogas para venda, embora a balança em si não tenha sido localizada, além de R$ 9,00 em posse de J., R$ 12,40 em uma carteira pertencente a L., e três aparelhos celulares pertencentes aos envolvidos.

Diante dos fatos, todos os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras para que sejam tomadas as providências legais cabíveis, com base nos crimes de tráfico de drogas, posse ilegal de munição e posse de entorpecentes.