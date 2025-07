NOTAS FALSAS: PF identifica rede criminosa após prisão em Vilhena e deflagra operação na Bahia e Minas Gerais

Nesta quinta-feira (10/7), a Polícia Federal deflagrou a Operação Pecunia Ficta, com o objetivo de desarticular um esquema de distribuição interestadual de cédulas falsas realizadas por meio dos serviços de entrega postal.

A ação ocorreu na Bahia e em Minas Gerais, com o cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal a partir de representação da Delegacia de Polícia Federal em Vilhena/RO.

As investigações tiveram início com a prisão em flagrante de um indivíduo que recebeu, via encomenda postal, cédulas falsas no município de Vilhena/RO. A partir da análise dos elementos coletados, identificou-se a existência de uma rede criminosa estruturada para oferecer, comercializar e distribuir as notas falsas.

Segundo apurado, os investigados utilizavam aplicativos de mensagens para ofertar e negociar as cédulas ilícitas. Os pagamentos eram realizados por meio de transferências eletrônicas e os valores depositados em contas de terceiros. As cédulas falsas eram então remetidas aos compradores por via postal.

Diante dos fatos, os investigados poderão responder pelos crimes de moeda falsa e associação criminosa.