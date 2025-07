ROSANGELA DONADON: 1º Circuito de Rodeio Sertanejo do Cone Sul arrecadou recursos para Hospital do Amor, Lar do Idoso e APAE

O 1º Circuito de Rodeio Sertanejo do Cone Sul de Rondônia foi encerrado com grande êxito, consolidando-se como um dos maiores eventos culturais e sociais do estado em 2025.

A iniciativa idealizada pela deputada estadual Rosangela Donadon reuniu milhares de pessoas em arenas lotadas, promovendo cultura, esporte e solidariedade.

Um dos principais destaques do circuito foi o “Desafio do Bem”, realizado em cada uma das arenas dos rodeios. A ação contou com a participação voluntária da população, empresários e lideranças locais, que contribuíram com doações destinadas a instituições que prestam serviços essenciais à comunidade.

Os recursos arrecadados foram destinados ao Hospital do Amor, ao Lar do Idoso de Vilhena e à APAE de Corumbiara. Na etapa do rodeio em Corumbiara, a deputada Rosangela Donadon anunciou publicamente, na arena, a destinação de R$ 100 mil para a APAE do município, reforçando seu compromisso com a inclusão e a proteção social.

As instituições beneficiadas são reconhecidas por sua atuação:

• O Hospital do Amor é referência nacional no tratamento do câncer, oferecendo atendimento gratuito, humanizado e de excelência. A unidade atende pacientes de todo o estado de Rondônia, garantindo acesso à saúde oncológica para quem mais precisa.

• O Lar do Idoso de Vilhena presta acolhimento e cuidados a idosos em situação de vulnerabilidade, promovendo dignidade e bem-estar.

• A APAE de Corumbiara desenvolve ações educacionais, terapêuticas e sociais voltadas à inclusão de pessoas com deficiência.

“A cultura é uma ferramenta poderosa de transformação. Além de promover lazer e fortalecer nossas tradições, conseguimos contribuir com instituições que cuidam da nossa população. O Desafio do Bem foi um momento de grande emoção em cada cidade, e agradeço profundamente a todos que abraçaram essa causa”, afirmou Rosangela Donadon.

O circuito passou pelos municípios de Cabixi, Cerejeiras, Colorado do Oeste, Corumbiara, Chupinguaia, Pimenteiras do Oeste e Vilhena, com programação de alto nível e grande mobilização popular.

A deputada já confirmou os próximos eventos que darão continuidade ao calendário cultural e solidário:

• Rodeio em Pimenta Bueno – 17 a 20 de julho

• Rodeio em Extrema – 21 a 24 de agosto

• Rodeio em Itapuã do Oeste – 03 a 07 de setembro

• Rodeio em Ji-Paraná – 18 a 21 de setembro

• Prova do Laço em Chupinguaia e Lançamento do 1º Circuito de Provas Equestres do Cone Sul – 03 a 05 de outubro

O sucesso do circuito reafirma o compromisso da deputada Rosangela Donadon com o desenvolvimento cultural e social de Rondônia, unindo tradição e responsabilidade em benefício de toda a população.