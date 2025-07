Deputado Cássio Gois fortalece o Cernic com recursos que garantem mais saúde e qualidade de vida para crianças e adolescentes

O Cernic (Centro de Reabilitação Neurológica Infantil de Cacoal) é uma das instituições mais importantes do município, referência no acolhimento e cuidado de crianças e adolescentes.

Todos os dias, o trabalho realizado no local transforma vidas, oferecendo atendimentos essenciais e de qualidade às famílias que mais precisam.

Comprometido com essa missão social, o deputado estadual Cássio Gois (PSD) destinou quase R$ 200 mil em emendas parlamentares para a instituição. Os recursos têm contribuído diretamente para o fortalecimento da estrutura física e dos atendimentos, especialmente na área da saúde.

Um dos principais investimentos foi na odontologia. Com a compra de novos materiais e equipamentos, o setor passou a oferecer serviços ainda mais completos e seguros.

A odontopediatra Dra. Laurinda Rocha, que atua no Cernic, ressaltou a importância da parceria: “quando nós iniciamos aqui, se iniciou sem ter muitos recursos, e aí depois foi de extrema importância a ajuda que o deputado Cássio Gois concedeu ao Cernic através da emenda parlamentar. Conseguimos bastante material odontológico”, disse.

Laurinda acrescentou: “o básico, nós temos tudo, material de boa qualidade. Graças a Deus, conseguimos fazer procedimentos como restauração, limpeza (profilaxia) e extrações. Está sendo feito também alguns aparelhinhos ortodônticos, com a nossa ortodontista. Se a gente olhar hoje o trabalho que nós estamos fazendo, já com bebês, com essas crianças, eu fico até emocionada.”

Mais do que investimentos, são ações que garantem qualidade de vida e dignidade a quem mais precisa. O deputado Cássio Gois também está convidando toda a população de Cacoal e região para a 34ª Feira da Solidariedade do Cernic, neste final de semana (12 e 13), um evento tradicional da cidade que une diversão, cultura e solidariedade.

A programação deste ano conta com bingo beneficente valendo 40 mil reais em dinheiro, feira de expositores, apresentações culturais e muitas ações solidárias que movimentam a cidade e fortalecem a rede de apoio ao Cernic.

“Será um momento especial para unir esforços e continuar ajudando essa instituição tão importante para Cacoal”, afirmou o deputado. “Participe, contribua e ajude a manter vivo esse trabalho que faz a diferença na vida de tantas crianças e adolescentes”, finalizou Gois.