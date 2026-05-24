Briga generalizada a facadas em bar mobiliza PM e deixa feridos em Chupinguaia

Uma briga generalizada com o uso de armas brancas mobilizou a Polícia Militar na madrugada deste domingo, 24 de maio, em um bar no perímetro urbano de Chupinguaia.

O confronto resultou em pelo menos três pessoas feridas a facadas, um coma alcoólico e a condução de três envolvidos para a delegacia.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada por volta das 02h para conter o tumulto. Ao chegarem ao endereço, os militares encontraram uma grande aglomeração de pessoas, embora as agressões físicas já tivessem cessado.

PROVOCAÇÕES E AGRESSÃO A MULHER

No local, um jovem identificado pelas iniciais F., apresentou-se voluntariamente aos policiais com as roupas cobertas de sangue. Ele admitiu ter participado diretamente do confronto e explicou que o sangue pertencia ao seu primo, que havia sido esfaqueado e saído em perseguição ao agressor.

Enquanto colhia as informações, a equipe precisou prestar socorro imediato à namorada de F., que desmaiou no estabelecimento em visível estado de coma alcoólico. Ela foi levada na viatura ao Pronto-Socorro, acompanhada por F., e pelo irmão dela, C.

Já na unidade hospitalar, com os ânimos mais calmos, a dinâmica do crime começou a ser esclarecida. F., relatou que estava se divertindo com amigos no local quando um homem conhecido pelo apelido de “Pirão” passou a esbarrar e empurrá-lo propositalmente.

Ao tirar satisfação, “Pirão” puxou uma faca e tentou golpeá-lo. Para se defender, F., armou-se com outra faca e revidou, atingindo o provocador nas costas e no pescoço.

Ao ver a briga, C., interveio para ajudar o cunhado e acabou sofrendo um corte no braço esquerdo. Outro jovem, identificado pelas iniciais A., também se juntou ao confronto para agredir “Pirão”, motivado pelo fato de que o suspeito havia dado um tapa no rosto de sua namorada momentos antes. A sequência de desavenças inflamou os demais frequentadores, gerando o quebra-quebra generalizado.

VÍTIMA GRAVE NA RUA

F., apresentava um corte no lado direito do peito e, junto com C., recebeu atendimento médico no pronto-socorro. Enquanto os suspeitos eram assistidos, os policiais retornaram às imediações do bar para procurar “Pirão”, que havia fugido e poderia estar gravemente ferido.

Durante o patrulhamento, os militares avistaram um homem caminhando de forma cambaleante e com as vestes ensanguentadas pela via pública. Ao abordá-lo, constataram que ele apresentava duas perfurações profundas nas costas, na altura do tórax.

O ferido, identificado posteriormente como R., (apontado como o “Pirão”), foi socorrido às pressas pela própria PM ao hospital. Devido à gravidade do quadro clínico e ao risco iminente de morte por suspeita de perfuração pulmonar, ele precisou ser transferido com urgência para o Hospital Regional de Vilhena. Questionado, R., alegou não saber quem o havia esfaqueado.

ENCAMINHADOS À UNISP

Diante da gravidade da confusão, do uso de facas e da multiplicidade de autores, os envolvidos F., C., e A., receberam voz de prisão por participação na rixa e lesão corporal.

Assim que receberam alta médica, os três foram conduzidos e apresentados na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) de Vilhena para as providências da Polícia Civil.