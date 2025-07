Decisão do Rondoniense Sub-20 começa nesta quinta-feira com duelo entre Sport Genus e União Cacoalense

A grande final do Campeonato Rondoniense Sub-20 começa nesta quinta-feira, 17, às 19h30, no estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho.

O duelo de ida colocará frente a frente as equipes do Sport Genus e da União Cacoalense, que chegam à decisão após campanhas consistentes na competição estadual.

A definição das datas e horários foi feita pela Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER), por meio do seu Departamento de Competições. O jogo de volta está marcado para o próximo domingo, 20 de julho, às 17h, no estádio Aglair Tonelli, em Cacoal.

Para chegar à final, o Sport Genus enfrentou o Gazin Porto Velho em dois confrontos equilibrados. Após uma vitória e uma derrota pelo mesmo placar (1 a 0), a vaga foi decidida nos pênaltis, com triunfo do Genus por 3 a 1.

Já a União Cacoalense superou o Vilhena com uma vitória por 3 a 2 fora de casa, no estádio Biancão, e um empate por 1 a 1 no jogo de volta, garantindo sua classificação à decisão.

Além de disputarem o título estadual, Sport Genus e União Cacoalense já asseguraram vaga na tradicional Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026, o principal torneio de base do país.

A expectativa é de jogos intensos e com grande presença de público, especialmente no confronto final em Cacoal, onde será conhecido o campeão da edição 2025 do Rondoniense Sub-20.