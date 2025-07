Em entrevistas, presidente da Alero afirma irregularidades na criação das reservas ambientais e reafirma compromisso com Rondônia

Durante uma série de entrevistas concedidas à imprensa em Porto Velho nesta quarta-feira (16), o presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado Alex Redano (Republicanos), destacou a atuação firme à frente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Reservas com o apoio de todos os parlamentares, e reafirmou seu compromisso com a defesa dos direitos da população, especialmente do homem do campo prejudicado pela criação dessas 11 unidade de conservação ambiental pelo então governador Confúcio Moura.

Redano participou de programas em diversos veículos de comunicação da capital: esteve na TV Norte com o jornalista Elton Bittencourt, na Band com Ismael, conversou com Fábio Camilo no fim da tarde e, à noite, participou do programa do jornalista Éverton Leoni, na SIC TV.

“Fizemos questão de mostrar à população o resultado do nosso trabalho na CPI das Reservas. Está provado que as 11 unidades de conservação ambiental criadas em Rondônia foram instituídas sem o devido processo legal. Não há estudos técnicos consistentes que justifiquem aquelas demarcações e, pior, a população diretamente afetada não foi sequer ouvida. Isso é uma grave injustiça”, afirmou o parlamentar.

Redano tem liderado a mobilização na Assembleia Legislativa em defesa dos moradores das áreas atingidas, ouvindo relatos, buscando provas e exigindo providências dos órgãos responsáveis. “Nosso compromisso é com o povo que trabalha e produz. Não podemos permitir que famílias com escrituras, títulos definitivos, muitas com mais de 30 anos na terra, sejam tratadas como invasoras”, reforçou.

O deputado também aproveitou para destacar o trabalho que vem realizando em prol do fortalecimento da agricultura familiar em Rondônia. “Tenho destinado emendas para aquisição de implementos agrícolas e equipamentos que estão atendendo agricultores em todas as regiões do estado. São tratores, grades hidráulicas, carretas, ensiladeiras e muito mais, que chegam às associações e fortalecem o pequeno produtor. Apoiar o homem do campo é garantir produção, renda e dignidade no campo”, declarou.

O presidente da Alero também falou sobre o cenário político do estado e sua disposição de seguir contribuindo. “Sou pré-candidato à reeleição. Mas, se for do interesse do nosso grupo político e da população, podemos sim pensar em algo maior. O mais importante é manter o foco na nossa missão e garantir que o povo de Rondônia seja respeitado. É isso que nos move todos os dias”, concluiu.