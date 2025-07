Em visita ao EXTRA, Natan Donadon oficializa pré-candidatura a deputado federal em Vilhena

Natan Donadon, que atuou como deputado federal por oito anos, oficializou sua pré-candidatura com o objetivo de retornar à Câmara Federal.

Durante visita à redação do site Extra de Rondônia, em Vilhena, nesta quinta-feira, 17, ele confirmou sua intenção de disputar as eleições de 2026.

Filiado ao União Brasil, Natan afirmou que sua decisão foi motivada por ouvir os moradores da região, que há 12 anos não têm um representante federal no Cone Sul, região que deixou de receber investimentos importantes nesse período.

Segundo ele, a ausência de representação na Câmara Federal resultou na perda de mais de R$ 1 bilhão (valores de hoje) em recursos destinados aos municípios do Cone Sul, o que contribuiu para o estagnamento do desenvolvimento local em comparação a outras regiões que conseguiram eleger seus representantes e captar investimentos.

Natan destacou algumas obras conquistadas durante seu mandato, como o asfaltamento com drenagem das avenidas Tancredo Neves e 1.705, a iluminação da BR-364 no perímetro urbano de Vilhena, além do trabalho junto ao Governo Federal para a implantação do IFRO no município, além de obras de asfalto em diversos bairros em Vilhena, dentre outras tantas realizadas na cidade e região.

Ele reforçou que projetos de grande porte só são possíveis graças à força de um deputado federal atuante. “Todos os municípios do Cone Sul receberam investimentos importantes quando exerci o mandato de deputado federal”, avalia.

Analisando o crescimento de Vilhena, Natan ressaltou a necessidade de obras estruturantes, tais como a construção de viadutos e passarelas para melhorar a mobilidade urbana e desafogar áreas críticas do trânsito; duplicação da BR-364 no perímetro urbano do Cetremi até a Maggi e do Posto Catarinense até o trevo de Colorado do Oeste, e a continuidade da duplicação da BR-174 até o trevo de acesso ao aeroporto.