ARTIGO: Insegurança e medo

As empresas sempre trabalham com previsibilidade: da inflação; da evolução dos mercados mundiais; das vendas e compras; do valor das mercadorias e commodities; da carga tributária; do preço do petróleo; da taxa de juros; da variação das principais moedas…

Para os administradores empresariais, muito pior do que um cenário recessivo é a inexistência de padrões econômicos consensuais; quando não existe harmonia entre os governos; quando organismos internacionais divergem entre si; quando as maiores economias visualizam a iminência da guerra…

A ausência de padrões prévios é algo inconcebível para os gestores, porque os agentes econômicos passam a aumentar os preços dos produtos/serviços, com receio de perderem dinheiro nas suas operações (fabris, comerciais e prestação de serviço).

Exemplificando: a Embraer fechou Junho/25 com uma carteira de pedidos de US$ 30 bilhões, recorde absoluto em sua história. Isso é brilhante e admirável. No entanto, ela está bem no centro do furacão, pois terá, a partir da semana que vem, que tributar suas exportações de aviões para os EUA em 50%. O presidente da empresa brasileira já fala em revisão das vendas deste ano; do lucro e caixa; demissão de funcionários e outras medidas semelhantes. Segundo ele, o impacto desse tarifaço (imposto ao Brasil) equivale aos efeitos da epidemia do Covid.

Grandes empresas locais estão aflitas com o futuro de seus negócios. Tudo o que for exportado para os EUA terá um aumento de 50% no preço de venda, impactando drasticamente a inflação deles. Este é um problema específico do Brasil; inúmeros produtos nacionais, de um momento para outro, perderão sua competitividade, reduzindo as vendas, diminuindo os impostos etc.

Não me consta que outra grande economia do mundo, tenha recebido a mesma taxa de importação, de 50%, do Brasil. A bem da verdade, deve ser dito que em 2024 a balança comercial entre Brasil x EUA gerou um superávit de US$ 7,4 bilhões para os norte-americanos. (fonte: governo americano). Entendo que essa decisão presidencial foi motivada por razões econômicas, políticas e pessoais. É decepcionante quando identificamos interesses pessoais prevalecendo sobre as questões de Estado!

Conclusão: Insegurança é uma sensação de fragilidade e instabilidade, causada por ameaça ou perigo, resultando em medo e ansiedade acentuadas. Pessoas inseguras demonstram estar indefesas, hesitantes e inquietas. A bíblia afirma que a segurança verdadeira provém da fé e da confiança em Deus; ela nos encoraja a encontrar segurança na graça e feitos de Jesus. Maior é Deus que habita no meio do seu povo do que o que está no mundo. Pense nisso enquanto lhes digo até a semana que vem.