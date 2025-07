Deportivo Futsal de Vilhena conquista título regional do JIR e avança para fase final em Ji-Paraná

A equipe Deportivo Futsal, representando o município de Vilhena, sagrou-se campeã regional dos Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR) neste fim de semana.

O time garantiu a classificação para a fase final, que será realizada em setembro, na cidade de Ji-Paraná.

Durante a etapa regional, o Deportivo entrou em quadra para disputar três jogos, seguindo o formato de pontos corridos. A equipe vilhenense venceu todos os confrontos com ampla vantagem, demonstrando força e entrosamento:

Vilhena 7 x 1 Chupinguaia

Vilhena 5 x 0 Cabixi

Vilhena 7 x 1 Colorado

Com 100% de aproveitamento, o time confirmou a liderança e o título regional da competição.

Após a conquista, o técnico Farofa destacou o processo de reconstrução da equipe principal após quase um ano fora das quadras. “Mostramos ser uma equipe treinada, disciplinada e competitiva. Pedi à torcida paciência para entender a reformulação, e também aos atletas, para acolher os novos jogadores. Fiz uma junção de experiência com juventude, e mais uma vez mostramos que jogar futsal é diferente de saber jogar futsal”, afirmou o treinador.

A conquista reforça o protagonismo do futsal de Vilhena no cenário estadual, e a expectativa agora se volta para a fase decisiva do JIR 2025, onde as melhores equipes de Rondônia irão disputar o título estadual.