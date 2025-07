União Cacoalense conquista título inédito do Rondoniense Sub-20 com vitória sobre o Sport Genus

O estádio Aglair Tonelli foi palco, no último fim de semana, da grande final do Campeonato Rondoniense Sub-20, que colocou frente a frente as equipes do União Cacoalense e Sport Genus.

Em uma partida bastante movimentada e equilibrada, a jovem equipe do União Cacoalense, com média de idade de 17 anos, conquistou o título inédito da competição ao vencer por 2 a 0.

No primeiro tempo, o jogo foi marcado por forte marcação e respeito mútuo entre os times, com poucas chances de gol. A rede só balançou na segunda etapa, após o meia Matheus, do União, ser derrubado na área aos 14 minutos. O atacante Laerte cobrou o pênalti com precisão, batendo rasteiro no canto esquerdo e abrindo o placar.

A situação do Sport Genus se complicou ainda mais com a expulsão de dois atletas: Rick, por cotovelada, e o goleiro Matheus, que recebeu cartão vermelho por reclamação. Com dois jogadores a mais, o União Cacoalense cresceu na partida e buscou o segundo gol para evitar a decisão por pênaltis.

Aos 32 minutos do segundo tempo, o garoto Kaye, também de 17 anos, recebeu na área e, com categoria, tirou do goleiro Júlio César, fechando o placar e garantindo a taça para a equipe de Cacoal.

Além do título estadual, o União Cacoalense assegurou vaga na Copa do Brasil Sub-20 e na tradicional Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026. Já o Sport Genus, mesmo com o vice-campeonato, garantiu a segunda vaga de Rondônia na Copinha do próximo ano.

Com o resultado, a Raposa da BR encerra sua campanha com uma conquista histórica, mostrando a força da base e revelando talentos promissores para o futebol rondoniense.