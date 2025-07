Ação policial contra o crime organizado resulta em seis prisões em flagrante, apreensão de drogas e armas em Vilhena e Colorado

Na manhã desta sexta-feira, 25, foi deflagrada a Operação Catarse, uma ofensiva de grande envergadura coordenada pelas forças de segurança pública de Rondônia nos municípios de Vilhena e Colorado do Oeste.

Com foco no combate ao crime organizado, especialmente ao tráfico de drogas e à prevenção de homicídios, a operação mobilizou um efetivo de 83 profissionais, incluindo policiais militares, civis e peritos da Polícia Técnico-Científica (POLITEC).

Ao todo, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Poder Judiciário, em locais previamente mapeados pelas inteligências das forças de segurança. As ações visaram desarticular facções criminosas e enfraquecer suas bases de atuação na região do Cone Sul.

Durante a operação, foram apreendidas cinco armas de fogo — duas espingardas, um revólver calibre .38, uma pistola calibre .380 e uma garrucha calibre .22 — além de grande quantidade de munições de calibres variados. Também foram localizados 1,150 kg de maconha, além de porções de crack e cocaína, confirmando o envolvimento dos alvos com o tráfico de entorpecentes.

Simbolismo do nome “Catarse”

O nome da operação foi escolhido por seu forte valor simbólico. “Catarse” é um termo de origem grega, associado à ideia de purificação e expulsão de elementos nocivos. No contexto da segurança pública, a escolha representa a remoção de estruturas e indivíduos que ameaçam a paz social e a ordem pública.

Integração e continuidade

A Operação Catarse destacou a atuação coordenada entre as Polícias Civil e Militar, com suporte técnico da perícia criminal e demais órgãos de segurança. As autoridades estaduais reforçaram que a ação integra um plano mais amplo de enfrentamento ao crime organizado e que novas fases da operação podem ser desencadeadas nos próximos dias.

O Governo de Rondônia manifestou total apoio à iniciativa, reafirmando seu compromisso com a segurança da população e o fortalecimento da paz social em todo o estado. As forças de segurança reiteram que continuarão atentas e atuantes para impedir a expansão de organizações criminosas na região.