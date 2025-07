BR-364 tem obras na pista; concessão será oficializada nos próximos dias

A BR-364, principal eixo logístico de Rondônia, já passa por obras de melhoria enquanto aguarda a oficialização da concessão à Nova 364 Concessionária de Rodovias.

A assinatura do contrato, realizada em 18 de julho, marca um novo capítulo para a infraestrutura rodoviária do estado e de toda a região Norte do Brasil.

Antes mesmo da formalização contratual, a Nova 364 demonstrou interesse em adiantar os investimentos e, para isso, firmou um Termo de Cooperação Técnica com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Desde junho, a empresa já executa uma série de intervenções emergenciais em pontos críticos da rodovia.

Intervenções já em curso

As frentes de trabalho estão concentradas em serviços como tapa-buracos, recuperação do pavimento, reforço da sinalização vertical e horizontal, roçada, limpeza da faixa de domínio e manutenção da ponte sobre o rio Candeias. O objetivo é garantir mais segurança e melhores condições de tráfego antes do início oficial da operação plena.

A concessionária também aguarda a assinatura do termo de arrolamento, que permitirá a implantação do Plano dos 100 Dias, um conjunto de ações intensivas voltadas para a estabilização inicial da malha rodoviária sob concessão.

O que prevê o Plano dos 100 Dias?

O plano emergencial prevê, além das melhorias já em andamento, a recuperação de trechos com desgaste avançado, implantação de melhorias no sistema de drenagem. O Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) da Nova 364 também está programado para entrar em operação ainda no primeiro ano, oferecendo suporte 24h aos motoristas com atendimento a emergências, informações sobre o tráfego e assistência mecânica.

Obras estruturantes e modernização

No médio prazo (do segundo ao oitavo ano da concessão), estão previstas obras de grande porte, como duplicações, implantação de faixas adicionais, passarelas, travessias urbanas e recuperação de obras de arte especiais (OAEs). Entre as prioridades está a implantação do corredor logístico Expresso Porto, que ligará a BR-364 ao Porto Novo, em Porto Velho — projeto que pode ter suas obras antecipadas.

Essa ligação é estratégica para o escoamento da produção agroindustrial e será alvo de requalificação completa, com intervenções voltadas à fluidez do tráfego de cargas, segurança viária e integração com a malha urbana.

No longo prazo, entre o oitavo e o trigésimo ano de concessão, o foco será a manutenção contínua da infraestrutura e a ampliação de capacidade baseada no crescimento da demanda de tráfego. Todo o processo será fiscalizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), com metas e prazos contratuais bem definidos.

Benefício fiscal aos municípios

Além das melhorias estruturais, a concessão da BR-364 também trará impacto positivo na arrecadação dos 17 municípios cortados pela rodovia. Com a cobrança de ISS (Imposto Sobre Serviços) sobre as operações da concessionária, a previsão é de uma receita superior a R$ 40 milhões anuais, que será dividida entre os municípios lindeiros — um reforço importante para os orçamentos municipais.

Sobre a Nova 364

A Nova 364 Concessionária de Rodovias será responsável pela gestão de 686,7 km da BR-364, no trecho que vai de Vilhena a Porto Velho. Ao longo dos 30 anos de concessão, estão previstos investimentos de R$ 12 bilhões, com foco em segurança, fluidez do tráfego e modernização da infraestrutura viária. O projeto é considerado uma das concessões rodoviárias mais estratégicas da região Norte e deverá gerar impacto direto no desenvolvimento econômico de Rondônia.