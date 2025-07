Homem é encontrado morto no quintal de casa em Vilhena

Na madrugada desta sexta-feira, 25, por volta das 2h30, uma equipe da Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de possível suicídio em uma residência no bairro Alegre, em Vilhena.

Ao chegarem ao local, os policiais foram recebidos por uma mulher que se identificou como esposa da vítima. Ela relatou que seu marido, identificado como Wanderson Mendes de Souza Lima, de 43 anos, conhecido como “Faísca”, estava dormindo quando acordou e pediu o celular dela.

Após utilizar o aparelho por alguns instantes, Wanderson o devolveu à esposa e saiu em direção ao quintal da residência. Cerca de dez minutos depois, preocupada com a demora, a mulher foi até o local e encontrou o marido com uma fita enrolada no pescoço, suspenso em uma árvore, já sem sinais vitais.

Desesperada, a esposa utilizou uma faca para cortar a fita e tentou reanimá-lo, mas não obteve sucesso. Diante da gravidade da situação, a polícia acionou o perito criminal de plantão, que realizou os procedimentos periciais no local. Após os exames iniciais, o corpo foi liberado à funerária de plantão para os trâmites legais.

Informações extraoficiais indicam que a vítima, que trabalhava como eletricista, enfrentava problemas psicológicos, o que pode ter contribuído para o desfecho trágico.

Todos os procedimentos operacionais e administrativos foram devidamente registrados no sistema da Polícia Militar.