Homem é preso com arma, balança de precisão e objetos suspeitos no bairro Marcos Freire em Vilhena

Na manhã desta sexta-feira, 25, por volta das 6h, uma operação conjunta das Polícias Civil e Militar, denominada “Operação Catarse”, resultou na prisão de J.A.A.M., em sua residência, localizada na Travessa 718, no bairro Marcos Freire, em Vilhena.

A ação contou com a participação de uma guarnição do Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO) e de uma equipe da Polícia Civil, para cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido na Comarca de Vilhena.

Durante uma minuciosa varredura no imóvel, os policiais localizaram diversos objetos suspeitos: uma pistola Taurus calibre .380, municiada com nove munições intactas, escondida entre as almofadas do sofá; uma balança de precisão da marca B-Max com vestígios de substância entorpecente; dois aparelhos celulares (um verde e outro azul); 11 unidades de acessórios como brincos e pulseiras com etiquetas, acondicionados em uma embalagem da marca Mentos; além de um pen drive preto e um isqueiro dourado.

A diligência foi acompanhada por J.S., que presenciou a ação e a apreensão dos materiais.

Diante das evidências, especialmente a posse ilegal da arma de fogo e os indícios de associação ao tráfico de drogas, J., recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia, onde teve os direitos constitucionais garantidos.

Todos os materiais foram entregues à autoridade policial competente para os devidos encaminhamentos e instrução do inquérito.