JAIME BAGATTOLI: Senador oficializa entrega de R$ 500 mil ao Abrigo Infantil Pingo de Gente em Cacoal

Buscando fortalecer a assistência social de Cacoal, o senador Jaime Bagattoli (PL) oficializou a entrega de um recurso na ordem de R$ 500 mil ao Abrigo Infantil Pingo de Gente.

O mais recente investimento do parlamentar no município permitiu a equipagem completa do abrigo infantil da cidade, como a compra de eletrodomésticos e equipamentos que atendem a alimentação, conforto e recreação das crianças atendidas pela unidade.

Em visita à unidade, Bagattoli também oficializou a entrega de um van que será utilizada no deslocamento das crianças à escola, na recreação e também para eventuais tratamentos médicos dentro do município.

“Fico satisfeito que o recurso que destinamos tem melhorado o dia a dia dessas crianças e também da equipe que presta um grande trabalho aqui no abrigo infantil. Meus parabéns ao prefeito Adailton Fúria e toda a sua equipe pelo trabalho de excelência com essas crianças”, declarou.