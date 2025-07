MP deflagra operação contra crimes de tortura, extorsão e roubo em Porto Velho e Cuiabá

Na manhã desta sexta-feira, 25 de julho, o Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), deflagrou a Operação Cruciatus, um desdobramento da Operação Soldados da Usura, deflagrada em 7 de fevereiro deste ano (leia mais AQUI).

A nova fase da operação, realizada com apoio da Polícia Civil e Polícia Militar de Rondônia, além do Gaeco do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT), visa dar cumprimento a seis mandados de prisão preventiva e seis mandados de busca e apreensão, nas cidades de Porto Velho (RO) e Cuiabá (MT). As ordens judiciais foram expedidas pela 2ª Vara de Garantias da Comarca de Porto Velho.

As investigações apuram a atuação de um grupo criminoso responsável por crimes como tortura, extorsão e roubo. Conforme apurado, as agressões — que causaram grave sofrimento físico e psicológico à vítima — tinham como objetivo forçar confissões e declarações. Em seguida, o grupo teria cometido crimes de extorsão com restrição de liberdade e roubo.

Durante as diligências, foi identificado que o grupo contava com a participação de um policial militar, que atuava monitorando outras possíveis vítimas. No entanto, a atuação foi interrompida pela deflagração da primeira fase da operação, em fevereiro deste ano, ocasião em que um dos principais articuladores do esquema foi preso preventivamente.

O nome da operação, “Cruciatus”, faz referência ao termo em latim que significa tortura, sofrimento extremo ou tormento, em alusão direta à brutalidade dos crimes cometidos e à dor infligida às vítimas.