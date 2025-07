PF deflagra operação contra extração ilegal de madeira em terras indígenas em Vilhena e Espigão do Oeste

Na manhã desta quinta-feira, 24, a Polícia Federal (PF) deflagrou a operação Benevolentia, com o objetivo de combater a extração ilegal de madeira nas Terras Indígenas Roosevelt e Parque do Aripuanã, localizadas entre os municípios de Espigão do Oeste e Vilhena, em Rondônia.

Durante a ação, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão nas duas cidades, com foco na apreensão de celulares, documentos, equipamentos e outros materiais que possam comprovar os crimes ambientais investigados.

As investigações tiveram início a partir de um inquérito que apura o desmatamento ilegal e o uso de sistemas de telecomunicação clandestinos em áreas federais protegidas. Em dezembro de 2023, durante uma fiscalização da PF, foram flagrados indivíduos operando maquinário pesado e utilizando rádios comunicadores não homologados pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL).

A Polícia Federal destacou que segue firme no compromisso de proteger as terras indígenas e combater crimes ambientais, principalmente aqueles que ameaçam a biodiversidade amazônica e os direitos dos povos originários.