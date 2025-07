PM apreende quase 18 quilos de drogas enterradas em chácara na zona rural de Vilhena

Na última quarta-feira, 23, a Polícia Militar de Rondônia apreendeu cerca de 18 quilos de drogas durante uma operação realizada em uma chácara na zona rural de Vilhena.

A ação foi deflagrada a partir de informações repassadas pelo Núcleo de Inteligência da corporação, que identificaram o local como possível ponto de armazenamento de entorpecentes destinados à distribuição fracionada.

De posse das informações, a guarnição se deslocou até a propriedade e encontrou o morador do lado de fora da residência. Sua companheira estava no interior da casa. Durante a abordagem, o homem apresentou sinais de nervosismo ao ser questionado sobre as atividades realizadas no local.

Confrontado com o teor da denúncia e ciente da presença policial, o suspeito optou por colaborar com a equipe e revelou que havia drogas enterradas no terreno. Ele indicou os locais exatos onde os entorpecentes estavam escondidos. Os policiais encontraram 558 gramas de uma substância análoga ao crack e 36 pacotes de maconha, totalizando aproximadamente 17,780 quilos. As drogas estavam armazenadas em tambores plásticos enterrados na área da chácara.

O suspeito relatou que armazenava os entorpecentes para um conhecido, que costumava visitar o local semanalmente, geralmente às segundas-feiras, para retirar parte da droga e efetuar o pagamento pelo serviço. Ele ainda afirmou que sua companheira não tinha conhecimento da atividade ilícita. Questionada, a mulher confirmou desconhecer a existência das substâncias.

Diante dos fatos, o casal foi preso e encaminhado à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) de Vilhena, onde permanece à disposição da Justiça. A Polícia Civil deve dar continuidade às investigações para identificar outros envolvidos na distribuição dos entorpecentes.