PM e LBV entregam 90 cestas básicas a famílias em situação de vulnerabilidade em Vilhena

Na última quarta-feira, 23, o 3º Batalhão de Polícia Militar de Rondônia, em parceria com a Legião da Boa Vontade (LBV), realizou a entrega de 90 cestas básicas a famílias em situação de vulnerabilidade social no município de Vilhena.

A ação teve como objetivo oferecer suporte alimentar a famílias previamente cadastradas pela Polícia Militar, fortalecendo o compromisso social das instituições envolvidas. A entrega foi realizada pelos representantes da LBV Antônio Paulo Espeleta, Sérgio Bortolin e Solange Lucas, em conjunto com o subcomandante do 3º BPM, major PM Mauricio de Almeida Fernandes.

A LBV é reconhecida por sua atuação em diversas cidades do Brasil, desenvolvendo projetos de assistência e promoção social que atendem desde crianças até idosos, sempre com foco no desenvolvimento solidário e sustentável das comunidades.

Em Vilhena, a parceria entre a Legião da Boa Vontade e a Polícia Militar já dura quatro anos, e tem permitido a expansão de ações sociais significativas no município. Segundo o major Mauricio, essa colaboração tem sido essencial para alcançar quem mais precisa. “Agradecemos a confiança da LBV em nosso trabalho e reforçamos nosso compromisso em continuar atuando em projetos futuros em prol da população vilhenense”, destacou.

A iniciativa reforça a importância da união entre instituições públicas e organizações da sociedade civil no enfrentamento das desigualdades sociais, especialmente em tempos de maior necessidade.