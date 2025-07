Prefeitura de Vilhena inicia construção de alças viárias de acesso à BR-364

A Prefeitura de Vilhena iniciou nesta quinta-feira, 24, a construção da primeira das três alças viárias que facilitarão o acesso à BR-364.

A obra é uma parceria entre a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) e a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Semtran).

Desenvolvido pela equipe técnica da Semtran, o projeto visa estabelecer novas conexões estratégicas entre a Avenida Marechal Rondon e a rodovia federal, promovendo maior fluidez no trânsito e facilitando o deslocamento de veículos nos pontos mais críticos da cidade.

A primeira alça está sendo erguida nas proximidades da rotatória da Avenida Marques Henrique. As etapas seguintes incluem a construção de mais duas alças: uma próxima à rotatória do Posto Cavalo Branco e outra nas imediações do Posto Cinta Larga, áreas que apresentam grande circulação de veículos e pedestres.

A obra está sendo conduzida pela Semosp, mobilizando equipes e maquinário para garantir agilidade na entrega. O projeto, com investimento total de R$ 750 mil provenientes de recursos próprios da Prefeitura, tem prazo previsto de execução de 30 dias.

Segundo as secretarias envolvidas, as intervenções contribuirão de forma significativa para a redução dos gargalos no trânsito, aumentarão a segurança de motoristas e pedestres, e proporcionarão maior rapidez nos deslocamentos, especialmente para quem acessa a BR-364 diariamente.