UBS de Ministro Andreazza recebe equipamentos com apoio da deputada Lebrinha

A Unidade Básica de Saúde Elói de Lima Machado, em Ministro Andreazza, recebeu novos equipamentos para ampliar e fortalecer o atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS).

A entrega contou com o apoio da deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil) e atendeu solicitação da vereadora e presidente da Câmara, Jucileia Alves.

Entre os itens entregues está uma cadeira odontológica, que já está em funcionamento e deve beneficiar diretamente os usuários da unidade. O pedido foi apresentado à vereadora pela médica Dra. Larissa, com o objetivo de melhorar a estrutura disponível à população.

“Atender a saúde básica com estrutura adequada é garantir dignidade às pessoas. É uma honra contribuir com ações que fazem diferença no dia a dia das famílias”, afirmou a deputada Gislaine Lebrinha.

A deputada também defende a descentralização dos investimentos públicos, destacando a importância de levar recursos diretamente aos municípios do interior, fortalecendo os serviços essenciais fora dos grandes centros.

O apoio do Governo de Rondônia, por meio do governador Marcos Rocha, tem sido fundamental para possibilitar avanços como esse, promovendo ações que beneficiam diretamente as famílias e os profissionais de saúde do município.

Os equipamentos entregues reforçam os atendimentos da atenção primária e representam mais um avanço no fortalecimento da rede municipal de saúde.