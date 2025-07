Acidente entre motocicletas deixa feridos leves e condutor embriagado é detido em Vilhena

Na manhã deste sábado, 26, um acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas foi registrado no cruzamento da Rua Nicolielo com a Avenida Tancredo Neves, no bairro Bodanese, em Vilhena. A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para averiguar um possível sinistro de trânsito na região. Ao chegarem ao local, os militares constataram que duas motocicletas haviam colidido lateralmente.

Conforme relataram os envolvidos e testemunhas, o condutor identificado como D., trafegava pela Rua Nicolielo no sentido BR-364 (Avenida Perimetral), enquanto F., seguia pela Rua 743, também em direção à BR-364. A colisão aconteceu no momento em que ambos acessaram a Avenida Tancredo Neves.

Com o impacto, D., e F., sofreram escoriações leves. O Corpo de Bombeiros foi acionado, prestou os primeiros socorros e encaminhou os dois para o Hospital Regional para avaliação médica.

Durante o atendimento da ocorrência, os policiais identificaram sinais de embriaguez em F. Submetido ao teste do bafômetro, o resultado foi de 0.60 mg/L de álcool por litro de ar expelido, o que confirma o estado de embriaguez.

A área foi isolada pela Polícia Militar para garantir a segurança no trânsito e evitar novos acidentes. Após os procedimentos no local, a guarnição registrou a ocorrência e permaneceu em patrulhamento nas imediações para assegurar a ordem pública.

O caso deve ser encaminhado à autoridade judiciária para os devidos encaminhamentos legais.