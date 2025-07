Chegada de novos médicos peritos reforça atendimento do INSS em Rondônia

A contratação de novos médicos peritos pelo INSS vai reforçar significativamente o atendimento nas agências de Rondônia.

A primeira convocação, já publicada, inclui 10 médicos peritos que devem ser nomeados na próxima semana.

Eles atenderão nas cidades de Ariquemes (4), Cacoal (1), Vilhena (1), Jaru (2), Buritis (1) e Ji-Paraná (1). Após a nomeação, os profissionais passarão por um treinamento de três semanas e devem iniciar os atendimentos no final de agosto e início de setembro.

De acordo com o deputado federal Thiago Flores, um dos principais articuladores da retomada das perícias em Rondônia, essa é uma grande conquista para o estado, especialmente para os moradores de municípios do interior. “Ver, por exemplo, Buritis recebendo dois médicos peritos depois de anos com a agência construída, mas sem funcionar, é a prova de que o nosso trabalho está trazendo resultados reais para a população”, afirmou.

Além disso, foi confirmada uma segunda convocação de mais 10 médicos peritos ainda no mês de agosto. Já se sabe que Buritis receberá mais um profissional, e Alta Floresta do Oeste contará com um médico perito também. As demais cidades que serão contempladas nessa segunda convocação serão divulgadas em breve, conforme os candidatos forem escolhendo seus locais de lotação de acordo com a nota obtida no concurso.

O parlamentar reforça que segue atuando firmemente junto ao Ministério da Previdência para ampliar o número de profissionais em todo o estado. “Nosso compromisso com o povo de Rondônia é garantir que ninguém precise viajar centenas de quilômetros para ter acesso à perícia médica e, assim, garantir seus direitos”, concluiu Thiago Flores.