Coronel Chrisóstomo se une a acampamento de Hélio Lopes em frente ao STF pela liberdade de expressão

Na sexta-feira (25), o deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL-RO) montou uma barraca e passou a acampar ao lado do deputado federal Hélio Lopes (PL-RJ) em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília.

A manifestação ocorre em protesto contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que proibiu o ex-presidente Jair Bolsonaro de conceder entrevistas e publicar conteúdos nas redes sociais.

O líder do Partido Liberal, deputado Sóstenes Cavalcante, anunciou nas redes sociais o cancelamento de todas as agendas para comparecer amanhã a Brasília e apoiar os colegas no protesto.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, Coronel Chrisóstomo afirmou que a restrição imposta ao ex-presidente atinge diretamente parlamentares que desejam compartilhar suas declarações. “Nem eu, nem ele, nem um parlamentar pode replicar aquilo que o presidente Bolsonaro fala politicamente, porque corre o risco do presidente ser preso”, disse.

O deputado de Rondônia ressaltou que o ato é pacífico e simboliza a defesa do direito à liberdade de expressão. “Estou aqui, ordeiramente, em nome dos brasileiros, pela liberdade de todos”, afirmou. Ele ainda destacou que pretende permanecer no local enquanto durar a mobilização.

Durante a manifestação, Chrisóstomo também cobrou a votação do projeto de lei que prevê anistia para os presos nos atos de 8 de janeiro. O parlamentar informou estar em licença médica, mas decidiu participar do protesto para cumprir seu papel como representante do povo.

A mobilização faz parte de uma série de ações do Partido Liberal em resposta a recentes decisões do STF envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados políticos.