Deputado Cirone Deiró viabiliza recursos de R$ 6,2 milhões para construção de UBS no bairro Moysés de Freitas em Vilhena

A saúde pública de Vilhena acaba de receber um importante impulso com a confirmação de que os R$ 6,2 milhões destinados à construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) no bairro Moysés de Freitas já estão na conta da prefeitura.

O recurso foi assegurado por meio de emenda do senador Confúcio Moura, atendendo a uma articulação direta do deputado estadual Cirone Deiró, que teve papel decisivo para transformar essa demanda em realidade.

Mais do que uma nova estrutura física, a Super UBS representará um alívio significativo para a sobrecarregada Unidade de Pronto Atendimento (UPA), que hoje concentra boa parte dos atendimentos médicos da cidade. A nova unidade terá capacidade de atender entre 15 e 20 mil moradores da região, oferecendo acesso facilitado a consultas, exames e acompanhamento preventivo, o que deve reduzir substancialmente a procura por atendimentos emergenciais.

A iniciativa reafirma o compromisso do deputado Cirone Deiró com a saúde pública de Rondônia, especialmente com a população vilhenense. A parceria entre os parlamentares e a gestão municipal sinaliza um novo momento para a saúde em Vilhena, com obras estruturantes voltadas para garantir atendimento mais humanizado, eficiente e acessível.

A expectativa é que a construção da Super UBS comece em breve, consolidando mais um avanço significativo para o desenvolvimento do município e o bem-estar de seus cidadãos.