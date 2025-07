Deputado Federal por Vilhena durante 8 anos, Natan Donadon marca presença no Sicoob AgroShow 2025

A Sicoob AgroShow 2025 segue até este sábado, 26 de julho, no Parque de Exposições Ovídio Miranda de Brito, em Vilhena (RO), movimentando a economia do Cone Sul de Rondônia com mais de 200 expositores de diferentes cidades do Estado.

A feira reúne inovação tecnológica, palestras técnicas, exposição de máquinas e animais, atrações culturais e musicais, além do inédito Festival Gastronômico Sicoob Sabor, que integrou sabores regionais à proposta de negócios e entretenimento da feira.

Morador de Vilhena, o ex-deputado federal Natan Donadon, que representou a cidade em Brasília de 2005 a 2013, acompanhou a programação e elogiou o novo formato da feira, com destaque para a estrutura da praça de alimentação, o cuidado com a organização e o impacto positivo do evento para a cidade.

“Estive na praça de alimentação, que estava linda, bem organizada e cheia. É um formato diferente, que encantou quem passou por aqui. Parabéns a toda a diretoria do Sicoob AgroShow e aos envolvidos nesse evento que já é um marco para Vilhena, tanto pela estrutura quanto pela movimentação econômica que traz para toda a região”, pontuou o ex-deputado.

Durante a visita, Natan Donadon percorreu estandes, conheceu inovações em tecnologia, mecanização e produção agrícola, e participou de demonstrações — incluindo a experiência de ligar, pela primeira vez, uma máquina pesada da marca Hyundai.

A feira é uma realização da Sicoob Credisul, com apoio da Prefeitura de Vilhena, Sebrae, Embrapa, Senar, Emater, IFRO e Sistema OCB-RO, consolidando-se como uma das principais iniciativas de fomento ao agronegócio e ao desenvolvimento rural sustentável do Estado.