Homem dá entrada com ferimento grave por arma de fogo no Hospital Regional de Vilhena e é entubado

Na tarde deste sábado, 26, a Polícia Militar de Vilhena foi acionada pela Central de Operações para comparecer ao Hospital Regional, onde, segundo informações iniciais, havia dado entrada um homem ferido por disparo de arma de fogo.

Ao chegar à unidade de saúde, a guarnição manteve contato com o médico plantonista, que relatou que a vítima foi deixada no local por um indivíduo desconhecido, que logo em seguida se evadiu sem prestar qualquer informação sobre o ocorrido.

O profissional informou ainda que o paciente apresentava ferimento grave, sendo imediatamente entubado e preparado para transferência à Unidade de Terapia Intensiva (UTI), o que impossibilitou qualquer tipo de diálogo com os policiais.

Diante da situação, os militares coletaram os dados disponíveis na ficha de atendimento hospitalar, identificando a vítima como D.J.M.C. Devido à gravidade do caso, foi lavrado o registro policial com base no artigo 129, inciso I, do Código Penal, que trata de lesão corporal de natureza grave.

Apesar das diligências realizadas, até o fechamento desta matéria, o homem que levou a vítima ao hospital não foi localizado. A ausência de testemunhas e o estado clínico de D., dificultam a compreensão da dinâmica do crime, tornando essencial o aprofundamento das investigações por parte da Polícia Civil.

A guarnição informou ainda que permaneceu em patrulhamento nas imediações do hospital após o atendimento da ocorrência, como medida de prevenção e manutenção da ordem pública.