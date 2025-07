Igreja Presbiteriana de Vilhena lançará sua primeira orquestra em evento especial

A Igreja Presbiteriana de Vilhena se prepara para um momento histórico: a estreia oficial da Orquestra Celebrai, marcada para o dia 27 de julho de 2025, às 19h, no templo sede, localizado na Rua Ricardo Franco, 742 – Centro.

O projeto da orquestra teve início em abril de 2024 com aulas teóricas, e, a partir de outubro, os alunos passaram a desenvolver suas habilidades em aulas práticas com os instrumentos, sempre com o propósito de louvar a Deus por meio da música.

“Esse é um momento muito especial para nossa comunidade, onde estaremos ouvindo pela primeira vez a nossa orquestra”, destaca o reverendo pastor Sérgio Horta, pastor da igreja local.

Como parte dessa preparação, será realizada a 1ª Oficina de Música da OSIP (Orquestra de Sopros da Igreja Presbiteriana) entre os dias 23 e 27 de julho de 2025. Durante esses dias, os participantes viverão um tempo especial de aprendizado, ensaios intensivos e comunhão cristã. A oficina contará com a presença do maestro André Luiz de Mattos, de Londrina (PR), que trará sua experiência em formação de orquestras e música sacra.

Segundo o maestro responsável pelo projeto, Juliano Andrade, “Esse projeto começou em 2024 e tem sido um verdadeiro desafio. Mas graças a Deus, que tem fortalecido os alunos e estudantes, muito em breve estaremos com a nossa orquestra tocando regularmente nos nossos cultos e também em locais públicos da nossa cidade.”

O encerramento da oficina culminará com a estreia oficial da Orquestra Celebrai, no culto solene de domingo, dia 27 de julho, às 19h.

A comunidade vilhenense está convidada a participar e prestigiar esse momento especial. Se você ama a música instrumental e sacra, venha celebrar conosco essa nova etapa da vida musical da igreja!