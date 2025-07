JAIME BAGATTOLI: Senador anuncia recursos importantes à região do Cone Sul

Em passagem por três municípios da região do Cone Sul, o senador Jaime Bagattoli (PL) anunciou investimentos na área da saúde, acompanhou a pavimentação de ruas após a aplicação de um recurso e ouviu demandas da população e de produtores rurais.

No município de Corumbiara, Bagattoli anunciou, ao lado do prefeito Leandro Vieira e do vereador Ciconello, um recurso no valor de R$ 300 mil para o custeio da saúde. O valor, como bem lembrou o senador, chega em boa hora.

“Muito satisfeito em saber que esse valor deve ajudar o município a custear o novo Hospital de Corumbiara que acaba de ser entregue à população. Sem sombra de dúvidas, um grande feito para a região”, declarou.

Além da saúde, Corumbiara também já foi contemplada com recursos do senador na área de assistência social e na compra de equipamentos agrícolas que devem ser entregues em breve aos produtores e à população.

SAÚDE

Além do recurso de R$ 300 mil em Corumbiara, outros municípios do Cone Sul também têm investimentos na área da saúde. Em Cerejeiras, Bagattoli já investiu mais de R$ 2,1 milhões no custeio e manutenção das unidades de saúde. Em Cabixi, o investimento foi na ordem de R$ 800 mil também para o custeio de unidades.

Já em Vilhena, que costuma receber pacientes de todos os municípios do Cone Sul e até mesmo do estado vizinho Mato Grosso, os investimentos precisaram ser robustos. Ao todo, Bagattoli investiu mais de R$ 22 milhões, recurso que já permitiu a contratação de especialistas médicos, a compra completa de um aparelho de ressonância magnética e a aquisição de um ônibus adaptado para o transporte de pacientes.

Entram nessa lista, ainda, recursos para a construção do Centro de Imagem de Vilhena e recursos para a saúde básica e compra de equipamentos, insumos e medicamentos para as unidades de saúde.

INFRAESTRUTURA

Em Cerejeiras, Jaime acompanhou as obras de pavimentação do bairro Anchieta. Graças a um recurso de quase R$ 2 milhões, os moradores começaram a receber obras de drenagem, asfalto e construção de calçadas, benfeitorias aguardadas há muito tempo pela população desse que é um dos bairros mais populosos da cidade.

“É como eu costumo dizer, a pavimentação de um bairro é um passo importante para a valorização dos imóveis e, acima de tudo, para a qualidade de vida dos moradores. Meus parabéns aqui ao prefeito Sinésio, ao ex-vereador Erivelton e toda a equipe técnica do município que tem trabalhado para, o quanto antes, entregar o bairro Anchieta devidamente asfaltado”, declarou.

Ainda em Cerejeiras, outro importante recurso do senador, no valor de R$ 2,4 milhões, vai permitir a construção de uma ponte de concreto e aço na Linha 5, sobre o rio Araras. O projeto já está em execução e já é visto com um grande avanço para o escoamento de produtos agrícolas da região.

Enquanto isso, em Vilhena, maior município da região, um recurso do senador, na ordem de R$ 5 milhões, tem permitido obras de drenagem e pavimentação de todas as ruas do Setor 22. A obra, aguardada há tempos, deve mudar o dia a dia de mais de 10 mil moradores do bairro.

DIÁLOGO

Por fim, em Cabixi, o senador Bagattoli se reuniu com o prefeito Silvano Almeida, vereadores, produtores rurais e lideranças políticas para ouvir as demandas do município e região.

“Quero dizer que, assim como nos outros 51 municípios do estado, Cabixi tem recebido recursos nossos para atender diversas áreas, principalmente a saúde e agricultura, onde as demandas são mais urgentes. É assim, com diálogo e trabalho, que vamos construir um município forte e justo para todos”, concluiu.