Jovem morre afogado após apostar corrida em represa durante festa em Cabixi

Na tarde deste sábado, 26, uma confraternização em um balneário localizado na linha 11, na cidade de Cabixi, terminou em tragédia.

Um jovem identificado como Matheus Ferreira Couto, de 23 anos, morador de Cerejeiras, morreu afogado após uma aposta com dois amigos para atravessar correndo uma represa.

De acordo com informações preliminares obtidas pelo site Extra de Rondônia, durante a comemoração, três amigos decidiram disputar quem conseguiria cruzar a represa mais rápido. No entanto, durante o percurso, Matheus afundou e não retornou à superfície. Um passou mal e saiu da água, o terceiro também chegou a submergir, mas conseguiu emergir e foi socorrido por amigos até o hospital municipal de Cabixi, onde foi atendido e logo após liberado.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Colorado do Oeste, com apoio da Polícia Militar e de populares, iniciaram as buscas na represa. O corpo de Matheus foi localizado por volta das 22h30.

A Polícia Técnico-Científica (Politec) foi acionada e se deslocou até o local para realizar os procedimentos de praxe. Após a perícia, o corpo será liberado para a funerária CenterPax, que ficará responsável pela remoção e os trâmites legais de velório e sepultamento.