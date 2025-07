Superintendente do MDA anuncia visita de Lula a Rondônia em agosto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) poderá visitar o estado de Rondônia entre os dias 1º e 8 de agosto.

O anúncio é do superintendente do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) em Rondônia, Gervano Vicent, durante entrevista ao programa “Fala Rondônia”, do grupo SGC, esta semana.

Caso seja confirmada, esta será a primeira visita de Lula a Rondônia em seu atual mandato. Desde o início do governo federal, em janeiro de 2023, o presidente ainda não esteve no estado. A possível visita encerra a série de viagens do chefe do Executivo aos 26 estados do Brasil.

Durante a entrevista, Gervano Vicent destacou que a agenda ainda está em definição, mas reforçou que há grande expectativa por parte dos órgãos federais no estado. O objetivo da visita seria promover ações de governo ligadas ao desenvolvimento rural, inclusão produtiva e fortalecimento da agricultura familiar.

Rondônia é historicamente uma das unidades da federação em que o presidente Lula registra menor apoio eleitoral, especialmente em comparação com estados das regiões Nordeste e Sudeste. A visita do presidente a Rondônia, portanto, é vista como estratégica no sentido de reforçar políticas públicas federais em áreas sensíveis e ampliar a presença do governo federal na região Norte.

A agenda oficial de Lula em Rondônia deve ser divulgada nos próximos dias, caso a viagem seja confirmada pelo Palácio do Planalto. A expectativa é que o presidente visite cidades estratégicas e dialogue com representantes de movimentos sociais, agricultores e autoridades locais.