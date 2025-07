VÍDEO: Motociclista e passageira ficam feridos em acidente com caminhonete em Vilhena

Na tarde deste sábado, 26, a Polícia Militar de Trânsito (Ptran) foi acionada para atender uma ocorrência de acidente envolvendo uma caminhonete e uma motocicleta, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pelo site Extra de Rondônia, a colisão ocorreu no cruzamento das Avenidas Dióis Bispo de Souza com a Nadir Ereno Graebin, no bairro Parque Industrial São Paulo (setor 6).

Com o impacto, o condutor da moto e uma passageira ficaram feridos. Eles foram socorridos por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhados ao Hospital Regional.

A Polícia Militar de Trânsito isolou a área até a chegada da perícia técnica, que realizou os procedimentos de praxe. Em seguida, a ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil, onde o caso será apurado.

>>>Vídeo: