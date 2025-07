Deputado Delegado Camargo intensifica cobrança por construção do Hospital Regional de Ariquemes

Durante entrevista ao vivo concedida na 40ª edição da Expoari, em Ariquemes, o deputado estadual Delegado Camargo voltou a cobrar veementemente do Governo de Rondônia a execução da obra do Hospital Regional de Ariquemes — uma promessa feita pelo governador Marcos Rocha durante sua campanha de reeleição, que até o momento não foi cumprida.

“Governador Marcos Rocha, o senhor prometeu em sua reeleição um hospital regional para Ariquemes, e até hoje isso não passou de promessa. Eu, deputado Delegado Camargo, aproveitando essa audiência ao vivo, cobro publicamente que o senhor cumpra com sua palavra e entregue o hospital que a população tanto precisa”, declarou o parlamentar durante a transmissão.

A ausência de um hospital de referência na região compromete gravemente o acesso à saúde de qualidade para milhares de rondonienses, especialmente nos atendimentos de média e alta complexidade. Para o deputado, a demora na construção representa uma falha grave na gestão da saúde pública estadual.

Desde o primeiro mês de mandato, Delegado Camargo tem adotado uma postura firme na defesa da construção do hospital. Foram diversas indicações, requerimentos, ofícios e reuniões formais com a Secretaria de Estado da Saúde (SESAU), solicitando informações e cobrando o início das obras. A atuação do parlamentar também inclui pronunciamentos constantes na Assembleia Legislativa reforçando a urgência da demanda.

“O que está em jogo são vidas. A população do Vale do Jamari não pode continuar sofrendo pela ausência de estrutura adequada. É inadmissível que, mesmo diante de tantas cobranças, o Governo permaneça inerte. Cumprir promessas não é opção, é dever”, afirmou.

O deputado reiterou seu compromisso com a população e garantiu que continuará cobrando, fiscalizando e utilizando todos os instrumentos parlamentares possíveis para assegurar que o Hospital Regional de Ariquemes saia do papel e se torne realidade.