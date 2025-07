Gazin Porto Velho se despede da Série D com derrota para o Mixto no Aluízão

O Gazin Porto Velho encerrou sua participação no Campeonato Brasileiro da Série D de forma melancólica, repetindo o enredo do início da competição: uma derrota.

Jogando no Estádio Aluízio Ferreira (Aluízão), a equipe rondoniense recebeu o já classificado Mixto-MT apenas para cumprir tabela e acabou derrotada por 3 a 0.

Com um elenco formado majoritariamente por jogadores locais, a Locomotiva até fez um primeiro tempo competitivo, mas não resistiu à força e organização do adversário. O Mixto dominou a partida com segurança e controle das ações, não permitindo que o Gazin Porto Velho esboçasse qualquer reação.

O zagueiro Pablo abriu o placar para os visitantes ainda na primeira etapa. Na segunda metade do jogo, a superioridade do Tigre se consolidou com gols do experiente atacante Gilvan e do jovem Emerson, decretando o triunfo por 3 a 0.

Com a vitória, o Mixto finalizou a primeira fase na 4ª colocação do Grupo A5, somando 24 pontos e avançando à próxima etapa da Série D. Já o Gazin Porto Velho deu adeus à competição na lanterna da chave, com apenas sete pontos conquistados em 14 jogos — foram nove derrotas, quatro empates e uma única vitória.

No panorama geral da Série D, entre os 64 clubes participantes, a Locomotiva ficou à frente apenas do Humaitá-AC, que somou quatro pontos. A campanha decepcionante reforça a necessidade de reestruturação e planejamento para que Rondônia volte a ter representatividade nacional nas próximas temporadas.