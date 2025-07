Grêmio recebe Fortaleza em busca da primeira vitória após retorno ao Brasileirão

Em busca da primeira vitória após o retorno da Série A do Campeonato Brasileiro, o Grêmio entra em campo nesta terça-feira (29), às 20h30 (de Brasília), para enfrentar o Fortaleza, em jogo atrasado da 14ª rodada do Brasileirão.

A última vitória do Imortal pela competição aconteceu em 1º de junho, quando a equipe bateu o Juventude, por 2 a 0.

De lá para cá, o Tricolor gaúcho não sabe mais o que é vencer. Após um mês de pausa para a disputa do Mundial de Clubes, o Grêmio entrou em campo em cinco oportunidades, com dois empates e três derrotas. Uma delas, inclusive, de goleada, por 4 a 1, diante do Cruzeiro.

Na última rodada, contra o Palmeiras, no sábado (26), o time de Mano Menezes perdeu por 1 a 0 dentro do Allianz Parque. Com o resultado, o Imortal manteve os 17 pontos, e é apenas o 14º colocado na tabela de classificação, a três pontos da zona de rebaixamento.

Duelo de seis pontos

Apenas três pontos separam Grêmio e Fortaleza. O Leão do Pici, após vitória em cima do RB Bragantino, por 3 a 1, no sábado (26), saiu da vice-lanterna do Brasileirão e chegou a 14 pontos. Caso vença o Tricolor, o time cearense se iguala aos gaúchos na pontuação, sai da zona de rebaixamento e enfim respira na competição.

Já o Grêmio, caso bata os adversários desta noite, vai a 20 pontos e se distancia ainda mais do Z4. A vitória levaria o Imortal a mesma pontuação de Fluminense e Atlético-MG, que são 12º e 13º na tabela, respectivamente, mas ainda não colocaria a equipe gaúcha na zona de classificação para a próxima edição da Sul-Americana.

Prováveis escalações

Após derrota para o Palmeiras, o Grêmio busca a recuperação, mas não terá André Henrique, Monsalve, Cuéllar, João Pedro e Rodrigo Ely, que seguem lesionados. Cristaldo e Villasanti são dúvidas, mas podem aparecer na relação. Carlos Vinícius, recém-contratado, já apareceu no BID (Boletim Informativo Diário), mas não tem condições de jogo.

Dessa forma, a equipe de Mano Menezes deve ter: Tiago Volpi; Igor Serrote (Kannemann), Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Alex Santana (Villasanti) e Riquelme (Edenílson); Cristian Olivera, Pavón (Alysson) e Braithwaite.

Já o Fortaleza, de Renato Paiva, também tem baixas por lesão. João Ricardo, Brenno, David Luiz, Moisés e Gustavo Mancha seguem no departamento médico. No entanto, Paiva conta com os retornos de Lucero e Martínez, que cumpriram suspensão na última rodada.

Sendo assim, os 11 iniciais devem ser: Magrão; Tinga, Gastón, Kuscevic e Diogo Barbosa (Weverson); Lucas Sasha, Matheus Pereira e Pochettino; Marinho, Lucero e Breno Lopes (Bareiro).