Mais de meia tonelada de drogas é incinerada pela Polícia Civil em Vilhena

Em uma ação coordenada pela Polícia Civil de Rondônia, mais de meia tonelada de entorpecentes foi incinerada nesta terça-feira (29), em Vilhena.

A queima do material apreendido ocorreu com autorização da Justiça e reuniu diversas autoridades envolvidas no combate ao tráfico de drogas na região.

Entre as substâncias destruídas estavam grandes quantidades de maconha, crack e cocaína. As drogas fazem parte de apreensões realizadas recentemente durante operações de repressão ao tráfico e ao crime organizado no Cone Sul do estado.

A operação de incineração seguiu um rigoroso protocolo de segurança, com a presença de policiais civis e militares, além de um representante da Vigilância Sanitária, responsável por assegurar o cumprimento das normas legais e ambientais durante o procedimento.

O delegado Thiago Araújo Laiola, que coordenou a ação, ressaltou a importância da iniciativa. “A incineração representa um duro golpe contra o tráfico de drogas e reforça o compromisso das forças de segurança em retirar das ruas substâncias que alimentam a violência”, afirmou.

A Polícia Civil destacou que continuará intensificando as ações de combate ao tráfico de drogas, contando com o apoio do Poder Judiciário e de outros órgãos de segurança pública.