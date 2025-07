THIAGO FLORES: Após anos de entraves, famílias da Gleba Massaco começam a ser cadastradas para titulação de terras

Moradores da Gleba Massaco, em Rondônia, começaram a dar um passo histórico rumo à regularização definitiva de suas terras.

Após anos de impasses burocráticos que travavam o processo de titulação, as primeiras famílias começaram a ser cadastradas para receber o tão esperado título de posse.

A mobilização é resultado direto da atuação do deputado federal Thiago Flores (Republicanos\RO), que tem articulado junto ao INCRA de Rondônia, ao órgão nacional em Brasília e também ao Grupo de Segurança Institucional (GSI) do governo federal. Foi a partir dessas articulações que os reais entraves foram identificados e resolvidos, abrindo caminho para a titulação de dezenas de propriedades.

“Essa é uma luta antiga dos moradores da região e que finalmente está avançando. A titulação das terras significa segurança jurídica, dignidade e a possibilidade de acesso a crédito e políticas públicas. Esse primeiro momento as famílias terão o CRO que tanto aguardam e posteriormente a tão sonhada titulação. O importante é que todos compareçam e façam o seu cadastro”, afirmou o deputado.

O cadastramento das famílias segue até o dia 31 de julho, às 14h, no distrito de Izidolândia, com apoio de equipes do INCRA de Rondônia e da Secretaria de Estado de Patrimônio e Regularização Fundiária (SEPAT).

O parlamentar destacou que segue acompanhando de perto cada etapa do processo. “Nosso compromisso é com quem vive na terra, produz e quer apenas o direito de ter sua propriedade reconhecida”, concluiu Thiago Flores.