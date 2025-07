VÍDEO: Idosa se revolta com reagendamentos de consulta, família chama gestão de “desastrosa” e cobram promessas de prefeito em Cerejeiras

A situação enfrentada pela idosa Isaura Barbosa Firmino, de 77 anos, em Cerejeiras, evidencia problemas no sistema de saúde pública do município.

Isaura garante estar passando por um Via Crucis para conseguir atendimento médico, tendo suas consultas continuamente reagendadas por falta de estrutura e organização adequada.

Ela afirma que sofre de problemas na boca do estômago e que o primeiro agendamento com um clínico geral estava marcado para 11 de junho; depois foi remarcado para 8 de julho e, por último, remarcado para 4 de agosto.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, Luciene Alves, de 50 anos, filha de Isaura, expressa profunda insatisfação, chamando a gestão municipal de “desastrosa”, especialmente com o suposto descaso do setor de saúde.

Luciane lembra que a promessa de campanha do então candidato a prefeito, Sinésio José, era de reformar o postinho do bairro Anchieta (BNH), que está desativado há 2 anos. Essa situação obriga a família a buscar atendimento em unidades distantes, dificultando ainda mais o cuidado, já que a mãe de Luciene tem direito a atendimento domiciliar, especialmente considerando que seu pai, Manoel Alves Fermino, de 85 anos, está acamado há 12 anos.

Além do problema de saúde, Luciane relata a inoperância de outros equipamentos públicos destinados aos idosos. A piscina térmica, que deveria oferecer atividades e lazer aos idosos, está inativa, e um ônibus novo destinado ao transporte da terceira idade encontra-se parado. “Votamos nessa administração confiando na mudança, principalmente, na reabertura do postinho do bairro Anchieta, utilização da piscina e no transporte adequado que facilitará a vida dos idosos. Cerejeiras é um lugar bom de viver, mas está passando por momentos difíceis. Vereadores só veremos na próxima campanha”, desabafou.

PREFEITO SE MANIFESTA

A reportagem do Extra de Rondônia entrou em contato com o prefeito de Cerejeiras, Sinésio José, para ouvir a versão da gestão municipal sobre as acusações.

Sobre o reagendamento da consulta, Sinésio explicou que a idosa não compareceu à consulta marcada para 8 de julho, motivo pelo qual ela foi remarcada para 4 de agosto. “A equipe de Saúde, que tem a presença de um médico, passa em todas as casas. Além do agendamento, foi feita a consulta na casa da idosa”, garante.

Em relação ao posto de saúde localizado no bairro Anchieta (BNH), o prefeito afirmou que a promessa de campanha não é reforma e sim construção de uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS), devido à precariedade da estrutura do atual posto. Ele garantiu que o município fez cadastro no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para a construção da UBS em um local próximo ao bairro Anchieta. Além da nova unidade, uma creche também será construída ao lado dela.

Sobre a piscina, Sinésio explicou que ela não funciona devido à ausência de um educador, profissional responsável pela supervisão e segurança. O profissional, que agora será exclusivo para o Centro do Idoso, foi aprovado em concurso público e convocado, mas apresentou atestado médico de 120 dias. Para resolver o problema, foi realizado um processo seletivo, e um novo profissional foi convocado, com previsão de apresentação em breve.

Por fim, quanto ao ônibus, o prefeito afirmou que o veículo pertence à Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), realiza diversos atendimentos e não é exclusivo do Centro do Idoso, mas que dá apoio a todas as atividades da terceira idade.