Chupinguaia realiza 1º Encontro dos Produtores Rurais em 2 de agosto

No próximo sábado, 2 de agosto de 2025, será realizado o 1º Encontro dos Produtores Rurais de Chupinguaia, um evento voltado ao fortalecimento e capacitação do setor agropecuário local.

A iniciativa é organizada pela SEMAGRI – Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, com início às 8h da manhã, no espaço da Cone Sul Aero Agrícola, localizado na Linha 115, Lote 291A1, Setor 10, Zona Rural do município.

Com o tema “Transformando o futuro do produtor rural”, o evento contará com diversas palestras técnicas, stands para visitação e coffee break para os participantes.

Entre os palestrantes confirmados estão:

Gabriel Mambula – “Tendências no Mercado do Boi: Planejando o Amanhã”

Daniel Badaró – “Defensivo agrícola e pulverização”

Felipe Augusto Cardoso – “Nutrição Animal”

Danielly Dubberstein – “Manejo nutricional de robustas amazônicos” (pelo Senar)

O objetivo do encontro é promover a troca de conhecimentos, incentivar boas práticas no campo e apoiar os produtores rurais com informações atualizadas sobre o mercado, tecnologias e manejo sustentável.

O evento conta com apoio de diversas empresas e instituições, como Sicoob, Sicredi, Bando do Brasil, IDARON, UNINASSAU, Minerva Foods, Agro Amazônia, entre outras.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones: (69) 99210-0396 / 99324-5394 / 99281-0655.