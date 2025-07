Com apoio do deputado Laerte Gomes, 50 jovens de projeto social embarcam para teste no Flamengo

Na última sexta-feira, 26, 50 jovens atletas de Rondônia embarcaram rumo ao Rio de Janeiro para viver uma grande oportunidade, participar de testes no Clube de Regatas do Flamengo, um dos maiores times de futebol do Brasil.

Os meninos, com idades entre 5 e 17 anos, integram o projeto social Fla Kids, sediado em Porto Velho e dirigido pelo professor Gilberto Caetano.

A iniciativa foi viabilizada por meio de uma emenda parlamentar individual do deputado estadual Laerte Gomes, que destinou recursos para a Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel) providenciar o transporte dos atletas até o local dos testes.

Projeto Fla Kids (Foto: Assessoria Parlamentar)

No embarque, o parlamentar foi representado pelo jovem Cleiton Roque Júnior, liderança de Porto Velho que acompanhou o grupo e participou do momento emocionante junto com os pais, familiares e a equipe do projeto. “A alegria desses meninos era contagiante. Eles estavam com os olhos brilhando, cheios de expectativa e esperança”, destacou Cleiton Jr.

O projeto Fla Kids tem um papel fundamental na vida de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Mais do que incentivar a prática esportiva, o projeto trabalha o desenvolvimento físico, intelectual e social dos participantes, contribuindo para a formação de cidadãos mais preparados, disciplinados e conscientes.

Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel) providenciou o transporte dos atletas até o local dos testes (Foto: Assessoria Parlamentar)

“Muitos talvez não se tornem atletas profissionais, mas o mais importante é que projetos como esse ajudam a transformar vidas. Eles oferecem estrutura, ocupação saudável, disciplina e incentivo. Isso é fundamental para essas crianças, para suas famílias e para o futuro da nossa sociedade”, ressaltou o deputado Laerte Gomes.

O parlamentar também reafirmou o compromisso do seu mandato com o incentivo ao esporte como ferramenta de inclusão, educação e transformação social.

“Seguimos trabalhando para apoiar ações que geram resultado e que verdadeiramente mudam a realidade das pessoas”, finalizou.