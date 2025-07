Cristiane Lopes garante mais  R$ 2,4 milhões para saúde de RO e ultrapassa marca de R$ 45 milhões investidos no setor

A deputada federal Cristiane Lopes (União Progressista – RO) anunciou nesta semana o pagamento de mais 2,4 milhões em emendas parlamentares individuais, destinadas exclusivamente ao fortalecimento da saúde pública em municípios de Rondônia.

Os recursos são voltados para o custeio das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e hospitais, bem como para a construção de novas estruturas de atendimento.

Dez municípios foram contemplados com os novos repasses, Alto Alegre dos Parecis, Alto Paraíso, Ariquemes (e o Distrito de Bom Futuro), Buritis, Cabixi, Presidente Médici, Primavera de Rondônia, Rio Crespo, São Francisco e Vale do Paraíso.

“A saúde sempre foi uma das minhas maiores prioridades. Esses recursos vão ajudar a manter as unidades funcionando, garantir atendimento digno à população e ampliar o acesso aos serviços básicos e especializados, seguimos firmes, com trabalho e resultados concretos que impactam diretamente a vida das pessoas”, completou.

A atuação da parlamentar na área da saúde não é recente. Desde o início do mandato, Cristiane já destinou mais de 45 milhões para o setor, abrangendo desde a atenção básica até a média e alta complexidade.

Entre as ações realizadas estão a compra de equipamentos hospitalares (como ultrassons, aparelhos de raio-X, ambulâncias, micro-ônibus e veículos para transporte de pacientes), construção e reforma de UBSs e hospitais, mutirões de cirurgias eletivas e de catarata, aquisição de medicamentos, colchões, roupas de cama, combustíveis, material permanente e apoio direto aos Agentes Comunitários de Saúde.

No campo e nas redes, a deputada vem destacando esses avanços com prestação de contas constante à população. Com a nova liberação de recursos, Cristiane Lopes segue consolidando seu compromisso com os rondonienses, assegurando não apenas investimentos, mas presença ativa e sensível às necessidades reais do povo.