Happy hour do Sicoob Sabor anima fim de tarde da Sicoob Agroshow com música de artistas locais  

O happy hour do Sicoob Sabor – Festival Gastronômico e Cultural de Vilhena movimentou à praça de alimentação da Sicoob Agroshow com música ao vivo, pratos do Roteiro Gastronômico e um ambiente ideal para aproveitar com a família e os amigos.

Realizado em parceria com a Fundação Cultural de Vilhena, o evento aconteceu de 23 a 26 de julho e reuniu artistas locais em uma programação cheia de sabor e cultura.

A programação iniciou na quarta-feira, 23, com abertura oficial do festival e show da banda Nós Voz, que levou ao palco um repertório vibrante com muito pop rock, MPB e clássicos internacionais.

Na quinta-feira 24, a cantora vilhenense Suelhen Souza abriu a programação com um show voz e violão recheado de MPB, pop e clássicos internacionais. Em seguida, o Coral Sicoob Credisul emocionou com um repertório dedicado à Amazônia Rural, interpretando canções como ‘Sua Majestade o Sabiá’ e ‘Vivendo Aqui no Mato’. O grupo, formado por colaboradores e membros da comunidade, é regido pela professora Ana Silvestre, com produção musical de Thiago Mariano.

E para os amantes do sertanejo raiz, na sexta-feira, 25, Alipe Alves trouxe um repertório especial com modão e clássicos que marcaram gerações, tudo isso em meio aos aromas irresistíveis da cozinha criativa do festival.

Para fechar a programação, o sábado, 26, foi comandado pela banda The Rock. Com um setlist recheado de sucessos do rock, pop e blues, o quarteto formado por Valmir Gomes, Hugo Vinícius, Jefferson Lázaro e Lucas Gomes colocou todo mundo para cantar.

E para quem ainda não teve a chance de provar os pratos criados com o tema “Amazônia Rural”, o roteiro gastronômico segue até o dia 17 de agosto nos 21 estabelecimentos participantes. Experimente, baixe o aplicativo Credisul Eventos e vote no prato do ano nas categorias Restaurante, Bar, Hamburgueria, Pizzaria, Doceria e Cafeteria.