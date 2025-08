Assaltantes armados invadem agência do Sicredi em Brasnorte; ação é registrada em vídeo e circula nas redes sociais

Na tarde desta quinta-feira, 31, uma agência do Sicredi localizada no município de Brasnorte, no Estado do Mato Grosso, foi alvo de um assalto praticado por criminosos armados e encapuzados.

A ação, que durou poucos minutos, foi registrada em vídeo e rapidamente se espalhou pelas redes sociais.

Nas imagens, é possível ver os assaltantes em frente à agência portando armas de grosso calibre. Após a investida, o grupo fugiu em uma caminhonete Toyota Hilux de cor prata, com características semelhantes ao veículo que havia sido roubado de um idoso na cidade dias antes.

Informações apuradas indicam que a Polícia Militar acompanhava a movimentação à distância, já que os criminosos teriam utilizado reféns como escudo humano durante a fuga, dificultando uma ação imediata das forças de segurança. O bando deixou o local em direção à rodovia MT-170.

Ainda segundo relatos preliminares, dois funcionários da agência foram levados pelos criminosos durante a ação, mas foram libertados sem sofrer ferimentos.

Nota oficial do Sicredi

Em nota divulgada à imprensa, a cooperativa Sicredi Univales MT/RO confirmou o assalto e a subtração de valores, além de danos estruturais na agência. O comunicado informa que os dois colaboradores levados pelos assaltantes foram resgatados com segurança e não sofreram violência física.

A instituição destacou que está colaborando com as investigações e enviou uma equipe técnica de Juína até Brasnorte para dar suporte aos funcionários e avaliar os danos.

Em razão do ocorrido, a unidade permanecerá fechada temporariamente para realização da perícia e reparos. Enquanto isso, os associados são orientados a utilizarem os canais digitais de atendimento, como o site oficial e o aplicativo.

O Sicredi reforçou, ainda, que investe continuamente em segurança para proteger pessoas, bens e manter um atendimento responsável à comunidade onde atua.

A Polícia Militar e demais órgãos de segurança pública seguem investigando o caso para identificar e capturar os envolvidos.

>>>Vídeo: